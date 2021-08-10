В Госдепе заявили, что около 1 тыс. помогавших военным США афганцев эвакуировали

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Около тысячи афганцев, помогавших американским войскам во время военной кампании в Афганистане, уже эвакуированы в США по специальной иммиграционной программе. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"К настоящему моменту в США прибыли шесть рейсов. Мы переместили по специальной иммиграционной программе почти тысячу [просителей визы] и членов их семей. По состоянию на 10 августа это число составляет 995 человек", - сказал он. Прайс отметил, что из соображений безопасности власти США не станут раскрывать планы, связанные с другими рейсами. Он добавил, что около 60% афганцев, доставленных в рамках упомянутой программы на военную базу Форт-Ли в штате Вирджиния, уже покинули этот объект, "чтобы начать новую жизнь в США".

Первая группа более чем из 200 афганцев прибыла в США в конце июля. Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. человек, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тысяч членов их семей надеются получить специальные иммиграционные визы. Это довольно длительный процесс, поэтому Вашингтон принял решение об эвакуации таких лиц. Их планируется временно размещать на военной базе Форт-Ли в штате Вирджиния под Ричмондом и, возможно, на некоторых других объектах подобного рода в США. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что этих людей не депортируют на родину, если им будет отказано.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае. Предполагается, что он завершится к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.