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США рассчитывают уменьшить число сотрудников посольства в Кабуле

Вашингтон на ежедневной основе оценивает угрозы для дипмиссии в Афганистане, подчеркнул глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Вашингтон постоянно проводит оценки того, какой опасности подвергается посольство США в Кабуле, и рассчитывает сократить численность его персонала. Об этом заявил во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Как он отметил, власти США "на ежедневной основе оценивают имеющиеся угрозы" для дипмиссии в Афганистане. Прайс пояснил, что Госдепартамент всегда проводит такие проверки, если складывается "сложная ситуация в сфере безопасности". "Конечно, мы хотим сократить число тех сотрудников в Афганистане, чьи обязанности можно выполнять где-то еще", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее ряд СМИ сообщили, что вашингтонская администрация рассматривает возможность по соображениям безопасности уменьшить штат посольства в Кабуле.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

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АфганистанСША
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