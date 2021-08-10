В Госдепе пока не нашли того, кто вырезал свастику в здании ведомства

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента пока так и не выяснило, кто вырезал свастику на стене лифта в здании ведомства. Об этом сообщил во вторник глава пресс-службы ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Расследование продолжается", - сказал он. Прайс отметил, что у него "нет новой информации" относительно разбирательства. "Лифт небольшой, но здание большое", - пояснил он. Прайс подчеркнул, что "этот символ является отвратительным".

В конце июля представители ведомства подтвердили сообщения СМИ о том, что неизвестный вырезал свастику на стене лифта в здании ведомства. После этого было начато расследование.