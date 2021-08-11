Постпред Ирландии заявила, что силы ООН способны обеспечить стабильность в Ливане

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Ирландия заинтересована в стабильном правительстве в Ливане, силы ООН могут внести вклад в нормализацию обстановки в этой ближневосточной стране. Такую позицию изложила во вторник в беседе с журналистами ирландский постоянный представитель при всемирной организации Берн Нейсон по итогам заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в арабской республике. Ирландия в настоящее время является непостоянным членом этого органа.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией на земле, в Ливане в целом, а также пребыванием сил [ООН] на протяжении более чем 40 лет, - сказала дипломат. - Наш министр иностранных дел был там несколько недель назад".

По словам Нейсон, участники заседания обсудили роль Временных сил ООН в Ливане с точки зрения нормализации обстановки.

"Мы хотим видеть стабильное правительство в Ливане. Конечно, нам необходимо понять роль сил ООН и то, каким образом они могут привнести стабильность [в нынешней ситуации]", - отметила посол.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил 2 августа, что ему не удалось сформировать кабинет к первой годовщине разрушительного взрыва в морском порту Бейрута. Выступая перед журналистами во дворце Баабда, он дал понять, что встреча с президентом республики Мишелем Ауном, на которой должен был быть одобрен состав нового правительства, завершилась безрезультатно.

Перед Микати стоит задача создать кабинет, который будет править страной в оставшийся до парламентских выборов 2022 года промежуток времени. 29 июля он заявил, что намерен собрать команду опытных специалистов, которым предстоит трудиться над спасением Ливана. Он подчеркнул, что планирует сохранить конфессиональное распределение министерских портфелей, которое существовало в правительстве технократов во главе с Хасаном Диабом, ушедшим в отставку 10 августа прошлого года.