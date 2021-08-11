Посол России в Перу встретился с новым главой МИД южноамериканской республики

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Посол России в Перу Игорь Романченко встретился с новым главой МИД южноамериканской республики Эктором Бехаром. Об этом сообщил во вторник перуанский МИД.

"Министр Бехар встретился с послом России Игорем Романченко. В ходе встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в придании дальнейшего импульса двусторонним отношениям, которые находятся на великолепном уровне, с особым акцентом на поддержку действий, предпринимаемых для борьбы с COVID-19", - говорится в Twitter дипломатического ведомства. Как уточняет пресс-служба МИД Перу, стороны договорились активизировать двусторонние контакты и провести политические консультации.

Эктор Бехар был назначен министром иностранных дел Перу в конце июля после вступления в должность нового президента южноамериканской республики Педро Кастильо.