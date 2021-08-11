Правительство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть Афганистан

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Индии рекомендовало индийским гражданам в Афганистане срочно вернуться на родину до прекращения коммерческих авиарейсов из этого государства. Об этом в среду сообщает газета

Times of India.

"Поскольку ситуация в Афганистане постоянно ухудшается, правительство Индии просит индийских граждан вернуться на родину до прекращения авиасообщения с этой страной", - цитирует издание обращение индийского посольства в Кабуле.

Рекомендация распространяется на служащих индийских компаний, занятых на строительстве экономических объектов в Афганистане, а также на индийских журналистов в этой стране.

Поздно вечером во вторник индийские граждане, включая сотрудников консульства, были эвакуированы самолетом на родину из города Мазари-Шариф, который подвергся атаке талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Ранее индийские граждане были эвакуированы из Кандагара.

Консульства Индии в этих городах продолжат деятельность с помощью принятых на работу местных граждан.

В настоящее время в Афганистане проживают или работают 1,5 тыс. индийцев.