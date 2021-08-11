Раиси представил парламенту на согласование список членов нового кабмина Ирана

ТЕГЕРАН, 11 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси представил Меджлису (парламенту) официальный список кандидатов на министерские посты в новом правительстве. Об этом сообщает в среду его пресс-служба.

"Раиси в среду в письме к Меджлису представил список министров тринадцатого правительства для выражения им вотума доверия со стороны парламента", - отмечается в сообщении.

В список включены Иса Зарепур (министр информационно-коммуникационных технологий), Сейед Эсмаил Хатиб (министр информации (разведки), Эхсан Хандузи (министр экономики и финансов), Хосейн Багголи (министр образования), Бахрам Эйнолахи (министр здравоохранения и медицинского образования), Ходжатолла Абдольмалеки (министр труда, социального обеспечения и по делам кооперативов), Сейед Джавад Садатинежад (министр сельского хозяйства), Хосейн Амир Абдоллахиян (министр иностранных дел), Амир Хосейн Рахими (министр юстиции), Мохаммад Реза Аштияни (министр обороны и логистики вооруженных сил), Ростам Гасеми (министр дорог и городского развития), Сейед Реза Фатеми Амин (министр торговли, промышленности и шахт), Мохаммад Али Зольфиголь (министр науки, исследований и технологий), Мохаммад Мехди Эсмаили (министр культуры и исламской ориентации), Ахмад Вахиди (министр внутренних дел), Сейед Эзатолла Заргами (туризма, культурного наследия и ремесел), Джавад Оуджи (министр нефти), Али Акбар Мехрабиян (министр энергетики) и Сейед Хамид Саджади Хазаве (министр по делам молодежи и спорта).

Ранее в среду член парламентского президиума Алиреза Солейми заявил, что Меджлис получил предварительный неофициальный список кандидатов на министерские посты нового правительства.

После объявления кандидатов на министерские посты их должен утвердить Меджлис Ирана.

Раиси победил на выборах в Иране 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. 5 августа состоялась церемония инаугурации президента.