Германия приостановила депортацию нелегальных мигрантов в Афганистан

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Германия приостанавливает депортацию афганских нелегальных мигрантов на родину из-за обострения там ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщил в среду представитель МВД Германии агентству DPA.

"Министр внутренних дел ввиду [обострения] ситуации с безопасностью распорядился пока что прекратить депортации в Афганистан", - сказал представитель ведомства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Ранее ведущие государства Евросоюза, в том числе Германия, направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не вводить запрет на высылку нелегальных мигрантов обратно в Афганистан. Вопрос о внесении Афганистана в список опасных государств будет обсуждаться на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС 18 августа. Встреча запланирована, главным образом, в целях обсуждения миграционного кризиса в Литве, куда с территории Белоруссии прибывают сотни нелегальных мигрантов, в том числе выходцев из Афганистана.