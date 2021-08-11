В МВД Латвии создали центр оперативного управления для разрешения миграционного кризиса

РИГА, 11 августа. /ТАСС/. Центр оперативного управления для разрешения кризисной ситуации с увеличением потока нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией создан в Министерстве внутренних дел Латвии. Об этом в среду сообщает пресс-служба МВД республики.

Центр оперативного управления был создан по поручению главы МВД Марии Голубевой, а возглавит его госсекретарь этого министерства Дмитрий Трофимов. "Центр оперативного управления - это рабочая группа, состоящая из представителей вовлеченных ведомств, созданная для предотвращения и управления рисками, задача которой состоит в планировании и координации реализации мер по предотвращению рисков", - указывает МВД.

В центр оперативного управления входят представители погранохраны, Управления по делам гражданства и миграции, Госполиции, МИД, МВД, министерства обороны, министерства здравоохранения, национальных вооруженных сил, Службы государственной безопасности, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы и самоуправлений, где был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва нелегальных мигрантов. Первое заседание центра состоится 12 августа.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. Только в период с 6 по 10 августа были задержаны 295 человек, а всего с начала года - 355. Власти Латвии для охраны границы ввели усиленный контроль и мобилизовали ресурсы погранохраны и армии. Премьер-министр республики Кришьянис Кариньш на прошлой неделе заявил о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией. Правительство Латвии также ввело до 10 ноября режим ЧС на границе, чтобы расширить возможности пограничников направлять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Государственным контролем, процесс строительства встал. На прошлой неделе власти республики сообщили о намерении ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией.