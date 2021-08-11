Блинкен призвал Китай "незамедлительно и безоговорочно" освободить двух граждан Канады

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали в среду Китай "незамедлительно и безоговорочно" освободить двух граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, который был приговорен к 11 годам тюремного заключения за шпионаж. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом США письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы вместе с международным сообществом призываем Китайскую Народную Республику (КНР) немедленно и безоговорочно освободить граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Мы продолжаем осуждать эти произвольные задержания, а также приговор, вынесенный в отношении Спэйвора 10 августа", - утверждал глава Госдепа.

Он рассказал, что во время переговоров с китайскими должностными лицами несколько раз поднимал вопрос об освобождении канадцев. Блинкен призвал власти КНР разрешить доступ консульских работников Канады к Спэйвору и Ковригу, а также "удовлетворить просьбы канадских должностных лиц и других иностранных дипломатов о присутствии на их судебных разбирательствах".

В среду суд средней ступени города Даньдун (северо-восточная китайская провинция Ляонин) приговорил гражданина Канады Майкла Спэйвора к 11 годам тюрьмы за шпионаж. Его признали виновным в незаконной передаче за рубеж информации, представляющей государственную тайну. Власти Китая конфискуют у Спэйвора личное имущество на сумму 50 тыс. юаней и депортируют его. Сроки высылки из КНР не указываются: согласно судебной практике страны, депортация происходит после отбытия осужденным своего наказания, однако может быть совершена и ранее этого срока.

Дело Спэйвора

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций.

Через несколько дней после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно вернуть канадских граждан на родину.