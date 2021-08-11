Пекин призвал Вильнюс придерживаться принципа "одного Китая"

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Китай призвал Литву придерживаться принципа "одного Китая" и перестать недооценивать решимость и волю КНР защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя отзыв посла Китая в этой стране.

"Мы в очередной раз призываем Литву не недооценивать твердую решимость и волю Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, сохранять приверженность принципу "одного Китая" и создавать условия для здорового и устойчивого развития двусторонних отношений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Как указала Хуа Чуньин, "с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Литвы, никогда не наносил ущерб ее национальным интересам". "Однако решение Литвы разрешить администрации Тайваня открыть "представительство" от имени Тайваня наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно противоречит принципу "одного Китая", - продолжила официальный представитель. - Китай имеет право и должен дать на это законный и рациональный ответ".

Дипломат также отметила, что "смысл принципа "одного Китая" не может быть искажен". "Китайский народ ни за что не пойдет на то, чтобы на словах отстаивать принцип "одного Китая", а на деле поощрять официальные контакты с администрацией Тайваня, вплоть до поддержки сторонников так называемой независимости Тайваня", - резюмировала она.

Отзыв посла КНР

Во вторник МИД КНР объявил об отзыве своего посла в Литве в связи с ее планами открыть представительство Тайваня. Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против любых официальных контактов других государств с Тайбэем. МИД Литвы выразил сожаление в связи с решением Пекина, а также надежду на то, что отношения с Китаем будут в ближайшее время нормализованы.

20 июля Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что летом Тайвань намерен создать в этой балтийской стране свое представительство. Информацию подтвердила глава администрации китайского острова Цай Инвэнь. В марте власти в Вильнюсе проинформировали, что осенью собираются открыть на острове торгово-экономическую миссию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.