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Нидерланды приостановили депортацию афганских беженцев

Запрет на высылку будет действовать в течение шести месяцев

ГААГА, 11 августа. /ТАСС/. Нидерланды приняли решение временно приостановить депортацию беженцев из Афганистана, которые исчерпали возможности на получение убежища. Об этом сообщила в среду в информационной записке национальному парламенту статс-секретарь министерства юстиции и безопасности Анки Брукерс-Кнол.

"Запрет будет действовать в течение шести месяцев, - подчеркнула она. - Во время этого периода не будут приниматься решения по депортации граждан Афганистана по новым и находящимся на рассмотрении заявкам о предоставлении убежища".

Введение моратория обусловлено ухудшившейся обстановкой в Афганистане после вывода иностранных войск. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) наращивают темпы наступления на ряде направлений и установили контроль как минимум над 65% территории страны.

Ранее ведущие государства Евросоюза, в том числе Германия, направили в Европейскую комиссию письмо с призывом не вводить запрет на высылку нелегальных мигрантов обратно в Афганистан. Вопрос о внесении Афганистана в список опасных государств будет обсуждаться на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС 18 августа. Встреча запланирована, главным образом, в целях обсуждения миграционного кризиса в Литве, куда с территории Белоруссии прибывают сотни нелегальных мигрантов, в том числе выходцев из Афганистана.

Теги
АфганистанНидерланды
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