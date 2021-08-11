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Послу Ирана в Азербайджане вручили ноту из-за поездок иранских грузовиков в Карабах

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. МИД Азербайджана вручил ноту послу Ирана в Баку в связи с незаконными поездками принадлежащих этой стране грузовых автомобилей в Карабах. Об этом сообщила в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"11 августа 2021 года посол Исламской Республики Иран в стране был приглашен в МИД. Внимание посла было привлечено к выявленным фактам незаконных поездок принадлежащих ИРИ грузовых автомобилей в Карабах, и в связи с этим противоположной стороне вручена нота", - говорится в сообщении.

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АзербайджанИран
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