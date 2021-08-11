СМИ: в Ираке при взрыве боеприпасов погибли девять силовиков

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. По меньшей мере девять сотрудников силовых структур Ирака погибли в среду в результате взрыва боеприпасов к северу от Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

По его данным, инцидент произошел в городе Байджи, расположенном в 200 км от Багдада (провинция Салах-эд-Дин). В числе погибших офицер правоохранительных органов. Повреждения получила используемая саперными бригадами машина.

Что именно произошло, не уточняется. Между тем, как передает новостной портал SHAFAQ News, причиной случившегося стала ошибка, допущенная экспертом-взрывотехником.