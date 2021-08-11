Санду обсудит с Козаком вывод российских войск из Приднестровья

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду намерена обсудить с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком в ходе его визита в Кишинев возможности вывода российских военных из непризнанного Приднестровья. Об этом в среду заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу, комментируя предстоящие переговоры.

"Визит будет очень коротким. Хорошо, что он состоится, так как есть много тем в повестке двусторонних отношений, которые надо обсудить. Я говорил и раньше, что не существует страны, которой нравилось бы, чтобы на ее территории были военные другой страны. Эту тему тоже надо будет обсудить. Россия уже отправляла несколько сигналов, что они готовы обсуждать управление, эвакуацию или утилизацию боеприпасов в Колбасне", - сказал Гросу в эфире радио "Молдова".

По его словам, власти республики также заинтересованы в обсуждении и других вопросов, среди которых продление режима беспошлинного экспорта молдавской сельхозпродукции в Россию, подписание нового договора об импорте российского газа, социальные проблемы сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов в России, совместные действия по борьбе с пандемией. "Эти и другие вопросы с Россией нужно решать во время двусторонних визитов в рамках прямых диалогов, мы должны ездить друг к другу", - отметил Гросу.

Он уточнил, что часть вопросов будет обсуждаться в рамках межпарламентского диалога, другая - на заседаниях межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, которые необходимо возобновить после почти трехлетнего перерыва. Сопредседатель с молдавской стороны еще не назначен, а российскую представляет министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Позиция Санду

Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Санду ранее заявила, что будет настаивать на выводе из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и переформатировании миротворческой операции с участием РФ в миссию гражданских наблюдателей. Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров считает преждевременным выводить ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

Инициатива Шойгу

Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что непризнанная республика категорически против вывода ОГРВ, но поддерживает идею утилизации боеприпасов. Однако эти вопросы, по его словам, необходимо обсуждать исключительно с РФ.

На прошедшей в августе 2019 года встрече с тогдашним президентом Молдавии Игорем Додоном министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил возобновить процесс утилизации боеприпасов в Колбасне. Додон в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ приветствовал эту инициативу, которая, по его словам, может сдвинуть переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Заинтересованность в участии в процессе утилизации выразили США, а также ОБСЕ, где Кишиневу предложили экспертную помощь для оценки технического состояния складов.