Маас: Германия поддержит расследование дела о предполагаемом шпионаже в пользу России

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. ФРГ будет поддерживать расследование дела о предполагаемом шпионаже со стороны работника британского посольства в Берлине в пользу РФ. Об этом заявил в среду в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Мы поддерживаем контакт с Генеральной прокуратурой [ФРГ], - сказал он. - Мы будем следить за дальнейшим расследованием и по возможности поддерживать его". Маас повторил прозвучавшие ранее на брифинге слова о том, что Берлин "очень серьезно относится" к тому, что агентурная деятельность осуществлялась якобы по заказу российской стороны.

Маас назвал "абсолютно неприемлемым", что слежка за партнером ведется с территории Германии. В связи с этим он выразил солидарность с Лондоном. По словам министра, он еще не обсуждал эту тему с коллегами из Великобритании и России.

Ранее в среду Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании работника посольства Великобритании в Германии. По версии властей ФРГ, задержанный по крайней мере один раз передал "представителю российской спецслужбы" полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы. Утверждается, что в обмен он получил наличные деньги. В посольстве РФ в Берлине в связи с этими сообщениями заявили, что дипмиссия "к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны".