Задержанного в ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу РФ британца арестовали

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Подданный Великобритании, задержанный в Германии по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, помещен под арест. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

"Следственный судья Федерального верховного суда сегодня (11 августа 2021 годв) исполнил ордер на арест подданного Великобритании Дэвида С.", - указывается в сообщении.

Задержание было произведено 10 августа в городе Потсдам (федеральная земля Бранденбург). В доме и на рабочем месте подозреваемого были проведены обыски.

По версии Генпрокуратуры ФРГ, ранее Дэвид С. работал в британском посольстве в Берлине. Как утверждает германская сторона, "по крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы, за что получил наличные деньги в неустановленном размере". В посольстве РФ в Берлине в связи с этими сообщениями заявили, что дипмиссия "к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны".