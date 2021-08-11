МИД Франции назвал необоснованным приговор китайского суда двум гражданам Канады

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Франция считает необоснованным приговор двум гражданам Канады, которые в Китае были признаны виновными в шпионаже. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в среду.

"Франция с обеспокоенностью приняла к сведению решения китайской юстиции оставить в силе приговор к смертной казни, вынесенный Роберту Шелленбергу, и приговорить Майкла Спэйвора к 11 годам тюремного заключения, - сообщили во внешнеполитическом ведомстве. - Франция решительно осуждает необоснованность этих приговоров".

Министерство напомнило о категорическом неприятии смертной казни и призвало соблюдать права на защиту и консульский доступ к подсудимым. В Париже выразили солидарность с канадскими властями и пообещали внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее суд средней ступени города Даньдун (северо-восточная китайская провинция Ляонин) приговорил гражданина Канады Майкла Спэйвора к 11 годам тюрьмы за шпионаж. Его признали виновным в незаконной передаче за рубеж информации, представляющей государственную тайну. Власти Китая конфискуют у Спэйвора личное имущество на сумму 50 тыс. юаней и депортируют его. Сроки высылки из КНР не указываются. Согласно судебной практике страны, депортация происходит после отбытия осужденным своего наказания, однако может быть совершена и ранее этого срока.

На этой неделе во вторник суд в Китае отклонил апелляцию другого гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга и оставил в силе прежнее решение, в результате которого он был приговорен к смертной казни и конфискации имущества. Шелленберг был признан виновным в контрабанде более 220 кг метамфетамина.