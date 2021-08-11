Власти Испании отозвали для консультаций посла королевства в Никарагуа

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Испании приняло решение отозвать посла королевства в Никарагуа для консультаций. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе МИД европейской страны.

По информации ведомства, министр иностранных дел "Хосе Мануэль Альбарес отозвал для консультаций посла Испании в Манагуа Марию дель Мар Фернандес-Паласиос после вчерашнего коммюнике правительства Никарагуа, в котором содержались серьезные и необоснованные обвинения против Испании и ее институтов, а также серьезная ложь о судебных и избирательных процессах".

"Никарагуа более трех лет переживает глубокий политический, экономический и социальный кризис, который усугубился в последние недели", - считают в МИД Испании. В ведомстве добавили, что правительство Испании требует, чтобы власти Никарагуа "выполнили международные обязательства в области прав человека и свои собственные конституционные предписания, гарантируя права всех своих граждан и свободное участие в политической жизни".

За последние месяцы в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались участвовать в выборах президента, запланированных на 7 ноября. В их число вошла дочь бывшего президента Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки. На прошлой неделе Верховный избирательный совет Никарагуа лишил статуса юридического лица оппозиционную партию "Граждане за свободу", выдвинувшую своего кандидата.