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В Пентагоне считают нужным следить за разработками России по противодействию спутникам

Представитель военного ведомства генерал-лейтенант Ченс Солтцман отметил также, что Вашингтон все более склонен считать Китай "растущей угрозой"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Россия обладает эффективными средствами для противодействия американским спутникам, Пентагону нужно следить за этими разработками. С таким заявлением выступил в среду заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Ченс Солтцман на видеосеминаре, организованном Ассоциацией ВВС США.

"Россия и Китай являются нашими соперниками. У них есть введенные в строй системы, предназначенные для уничтожения и повреждения наших систем на орбите, нарушения их работы", - утверждал он. Как полагает Солтцман, Москва и Пекин "в последние 20 лет активно развивали" данные средства.

Как отметил представитель военного ведомства США, Вашингтон все более склонен считать Китай "растущей угрозой". "Нам нужно не спускать глаз с России, поскольку у нее есть очень эффективный противокосмический комплекс", - добавил он.

По мнению Солтцмана, военные РФ и Китая внимательно следят за тем, какие орбитальные спутники используют американские силы. "Они знают, какое стратегическое преимущество дают наши космические системы на орбите", - сказал представитель Пентагона. По его версии, Москва и Пекин в случае конфликта с Вашингтоном, в частности, будут стремиться лишить американские силы связи со спутниками.

Ранее командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд утверждал, что возможности, которыми располагают в космическом пространстве Россия и Китай, вызывают опасения у американской стороны. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Он также добавил, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских военных, но напрасно, так как Москва выступает за мир и сотрудничество. Песков при этом назвал опасения американцев совершенно беспочвенными.

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