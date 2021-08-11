Эмир Катара назначил посла в Саудовской Аравии в рамках нормализации отношений двух стран

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани назначил посла страны в Саудовской Аравии в рамках нормализации отношений между двумя государствами, которые находились в замороженном состоянии с июня 2017 года. Об этом сообщило в среду Катарское информационное агентство (QNA).

"Указом номер 29 от 2021 года Бандар Мухаммед Абдалла аль-Аттыя назначен чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Королевстве Саудовская Аравия", - цитирует QNA заявление канцелярии эмира. До этого аль-Аттыя возглавлял дипломатическое представительство Катара в Кувейте. В среду эмир назначил также новых послов страны в Бельгии, в Европейском союзе, в Панаме, на Кубе, в Италии, а также в Грузии.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, прекращение всех отношений с террористическими группами, в первую очередь запрещенными в Египте "Братьями-мусульманами" (запрещенная в РФ организация), прекращение контактов с политической оппозицией этих стран, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.

Разрешить ситуацию удалось только в январе 2021 года на 41-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) в саудовском городе Эль-Уля, когда было подписано соглашение о прекращении всех разногласий с Катаром, восстановлении полноценных дипломатических отношений, а также возобновлении авиасообщения и снятии блокады. Подпись под документом поставил также глава МИД Египта Самех Шукри.

В мае эмир Катара побывал в Эр-Рияде с первым после восстановления дипотношений визитом, а 21 июня новый посол Саудовской Аравии в Дохе принц Мансур бен Халед бен Фархан Аль Сауд вручил копии верительных грамот заместителю премьер-министра, главе МИД эмирата Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани.