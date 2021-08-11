Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Швейцария расширила санкции против Белоруссии, в частности, в финансовой сфере. Как пояснило в среду швейцарское правительство, тем самым оно ориентируется "на решения, принятые Европейским союзом".

Подчеркивается, что речь идет о введении эмбарго на поставки в Белоруссию оборудования, которое "может применяться для слежения или перехвата интернета и телефонных разговоров". Введены также ограничения на выпуск "финансовых инструментов" и торговлю ими, на предоставление займов и страховых услуг. "Усиливая санкции в отношении Белоруссии, Швейцария равняется на различные решения, приняты в июне Европейским союзом", - говорится в сообщении правительства.

Швейцария не входит в Евросоюз, но в своей санкционной политике в отношении Белоруссии следует в его фарватере. В Берне напомнили, что первые односторонние "принудительные меры" против этой страны были введены Швейцарией 28 июня 2006 года. С тех пор список лиц, в отношении которых действуют санкции, неоднократно пополнялся, расширялись и сами эти меры.

На Западе Минск обвиняют в нарушении прав человека. В сообщении швейцарского правительства говорится об "обеспокоенности ухудшением ситуации" в этой сфере и "отсутствии диалога между правительством и гражданским обществом".

Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу с 25 июня. Они включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.