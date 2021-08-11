Псаки заявила, что США следят за ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Власти США внимательно следят за ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, продолжат нанесение авиаударов для поддержки афганских ВС. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга ее попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что, по мнению разведки США, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут захватить столицу страны Кабул в ближайшие месяцы.

"Мы не полагаемся на анонимные оценки, мы полагаемся на оценки разведки, сделанные правительством США. <...> Мы внимательно следим за ухудшением ситуации с безопасностью в некоторых частях страны, но, на наш взгляд, ни один конкретный исход не является неизбежным. Мы продолжим координировать авиаудары для поддержке афганский сил", - сказала она.