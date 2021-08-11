Адвокат чешского премьера предложил прокуратуре прекратить его уголовное преследование

ПРАГА, 11 августа. /ТАСС/. Адвокат премьер-министра Чехии Андрея Бабиша направил в Городскую прокуратуру Праги официальное обращение с предложением прекратить уголовное преследование политика, которого подозревают в крупных финансовых махинациях. Об этом юрист сообщил в среду журналистам.

"В конце июля - начале августа я предложил прокурору остановить уголовное преследование моего клиента. Аргументов в пользу этого очень много. Все они подробно обоснованы в поступившем в прокуратуру обращении", - сказал адвокат Михаэл Бартоничек, отказавшийся от дальнейших комментариев.

Получение объемного документа с аргументацией о необходимости не привлекать премьера к судебной ответственности подтвердили представители Городской прокуратуры Праги. Решение возбудить или прекратить уголовное преследование Бабиша должно быть принято не позже 31 августа занимающимся делом прокурором Ярославом Шарохом. Этот срок может быть пересмотрен с согласия Генеральной прокуратуры в Праге.

Долларового миллиардера Бабиша подозревают в махинациях с незаконным получением из фондов Евросоюза дотаций в размере 50 млн крон (около €2 млн) связанной с ним компании "Гнездо аиста". Помимо премьера, полиция предлагает возбудить дело с тем же обвинением против одной из его бывших помощниц Яны Майоровой, адвокат которой также предложил прокуратуре остановить ее уголовное преследование. Следствие по ситуации вокруг связанной с политиком фирмы продолжалось три года и было завершено в 2019 году с заключением, что дотации были получены при помощи махинаций..

Бабиш категорически отвергает выдвинутые лично против него обвинения. Он считает их провокацией со стороны политических противников, а дело о дотациях фирме "Гнездо аиста" называет заказным. Оно уже однажды было прекращено прокуратурой, а теперь его пытаются оживить перед предстоящими в республике 8 и 9 октября текущего года парламентскими выборами, утверждает премьер.

Между тем скандал вокруг "Гнезда аиста" четыре года назад привел к отставке Бабиша с поста министра финансов в находившемся тогда у власти правительстве премьера Богуслава Соботки. Фирма вскоре отказалась от дотаций и вернула полученную до этого сумму.