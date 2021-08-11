ООН призвала к смягчению риторики из-за ситуации с учениями Южной Кореи и США

ООН, 11 августа. /ТАСС/. ООН считает, что дипломатия является единственным путем для достижения мира на Корейском полуострове и призывает к смягчению риторики из-за запланированных американо-южнокорейских учений. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о реакции Пхеньяна на проведение военных маневров.

"Что касается КНДР, то я могу подтвердить, что дипломатия является единственным путем для [достижения] устойчивого мира, - сказал он.- Мы призываем к смягчению напряженной риторики".

Как заявил в среду заведующий отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, Сеул и Вашингтон столкнутся с серьезным кризисом безопасности в связи с запланированными на 16-26 августа совместными военными учениями Южной Кореи и США. По его словам, Пхеньян заставит их осознать, какой опасный выбор они сделали.