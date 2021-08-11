Bloomberg: суд обязал фирму Mazars предоставить Конгрессу США финансовую отчетность Трампа

ТАСС, 11 августа. Федеральный судья в Вашингтоне поручил американскому подразделению базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставить Комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США часть документов финансовой отчетности бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.

Согласно постановлению, фирма должна будет раскрыть данные, касающиеся аренды компанией Trump Organization здания почты, расположенного на центральном вашингтонском бульваре, а также информацию касательно некоторых вопросов, связанных с выплатами заработной платы.

В 2019 году председатели нескольких комитетов Палаты представителей потребовали от фирмы Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность главы государства и частных предприятий членов его семьи, предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. В начале текущего года Комитет по надзору и правительственной реформе вновь направил фирме Mazars такую повестку.

Демократы указывают, что сведения о налоговых отчислениях Трампа нужны им, чтобы проверить утверждения о том, что у бывшего американского лидера имелись финансовые связи с иностранными компаниями. В случае, если эти опасения подтвердятся, законодатели рассчитывают разработать нормы, которые препятствовали бы возникновению подобных ситуаций в будущем.

В феврале 2021 года информация о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization за восемь лет была предоставлена прокурору американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрусу Вэнсу. Он проводит расследование, касающееся роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они в прошлом вступали с ним в интимную связь. Согласно американскому законодательству, эти материалы не могут быть переданы в открытый доступ.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности. В июле 2021 года Минюст США поручил министерству финансов передать налоговые декларации предыдущего американского лидера комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса.