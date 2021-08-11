США намерены содействовать доступу кубинцев к интернету, несмотря на эмбарго

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Администрация США в свете протестов на Кубе намерена содействовать жителям этой страны в получении доступа в интернет, несмотря на эмбарго. Об этом говорится в опубликованном в среду совместном заявлении Минфина и Минторга Соединенных Штатов.

"Хотя большая часть транзакций между лицами под юрисдикцией США и Кубой, согласно эмбарго, по-прежнему запрещены, правительство США разрешает некоторые действия по содействию кубинцам в доступе к информации и в интернет", - говорится в документе. В ведомствах отметили, что власти США намерены "поддерживать свободу интернета на Кубе".

Министерства опубликовали данные, согласно которым власти США не станут препятствовать передаче кубинцам соответствующего программного обеспечения, оборудования, обучающих материалов, а также оказанию им услуг в указанной сфере, несмотря на эмбарго.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.