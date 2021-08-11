Зеленский отправил в отставку главу Харьковской области

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной госадминистрации (ОГА). Соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

"Уволить Тимчук Айну Леонидовну с должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному заявлению", - отмечается в указе. Зеленский назначил Александра Скакуна врио председателя ОГА. До этого он занимал должность заместителя главы региона.

Ранее правительство согласовало проект указа об увольнении председателя Харьковской ОГА. На Украине глав областей назначает и освобождает от должности президент. При этом проект соответствующего указа утверждает правительство.