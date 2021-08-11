МИД Армении обвинил ВС Азербайджана в подрыве региональной безопасности

ЕРЕВАН, 11 августа. /ТАСС/. Действия ВС Азербайджана в отношении территории Армении, которые привели к человеческим жертвам, ставят под угрозу региональную безопасность. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении, опубликованном в среду.

"В последние дни вооруженные силы Азербайджана активизировали свои провокационные действия. Были нанесены удары по населенным пунктам Армении и Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика]. Азербайджанские провокации и посягательства в отношении суверенной территории Армении, начавшиеся с 12 мая, привели к человеческим жертвам и ставят под угрозу региональную безопасность. Считаем необходимым отметить, что первый пункт объявления от 9 ноября четко определяет: "Стороны стоят на своих позициях". Между тем через месяц после подписания декларации азербайджанские ВС оккупировали населенные пункты Арцаха, убили и взяли в плен армянских военнослужащих. В настоящее время азербайджанская сторона также пытается занять новые позиции в различных частях линии соприкосновения, нанося удары по армянским позициям с использованием различного вооружения, в том числе беспилотников", - говорится в заявлении МИД Армении. В документе отмечается, что последний подобный инцидент произошел в среду в районе сел Мхитарашен и Шош.

МИД Армении также отверг обвинения азербайджанской стороны о том, что Ереван нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября, не выводя войска из Нагорного Карабаха. "Заявление от 9 ноября предусматривает вывод армянских войск только из прилегающих районов Нагорного Карабаха, которые четко указаны в заявлении. Армянская сторона полностью выполнила эти пункты заявления, а Азербайджан ответил на это, проникнув на суверенную территорию Армении", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Оно выразило убежденность, что возобновление карабахского мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, полное выполнение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, устранение нарушений, в том числе безоговорочное соблюдение режима прекращения огня, вывод азербайджанских войск с территории Армении, немедленное возвращение военнопленных и гражданских лиц оказавшихся в заложниках, могут создать основу для мира и безопасности в регионе.