Вице-губернатор Нью-Йорка поддержала отставку Эндрю Куомо

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что готова принять на себя полномочия губернатора штата после отставки Эндрю Куомо из-за скандала. Об этом она заявила в среду на пресс-конференции, трансляцию которой вели ведущие телеканалы США.

"Что касается его [Куомо] отставки, я уверена, что это наилучшее решение, которое отвечает интересам жителей штата. Это неожиданный поворот событий, но я готова к этому дню", - указала Хокул, комментируя решение Куомо подать в отставку на фоне обвинений его в сексуальных домогательствах. По словам вице-губернатора, которая возглавит администрацию штата через 13 дней, Куомо "выразил готовность к плавной передаче полномочий".

"В ближайшие две недели я продолжу встречи с действующими и возможными новыми членами администрации штата. Я сформирую собственную команду", - сказала Хокул. Она заметила, что на службе принимает решения, только выслушав различные мнения по той или иной проблеме.

В минувший вторник губернатор Нью-Йорка объявил о решении уйти в отставку. Демократ Куомо усмотрел множество неточностей в докладе прокуратуры штата, свидетельствующем о том, что он был уличен в неподобающем поведении. Через две недели решение об отставке вступит в силу, а губернатором станет Хокул. Она будет первой женщиной на этом посту в истории Нью-Йорка.

На прошлой неделе генеральный прокурор штата Летиция Джеймс (демократ) сообщила, что, как было установлено в ходе расследования, Куомо домогался нескольких девушек, в том числе своих подчиненных. Прокуратура штата пока не предъявила политику каких-либо обвинений. Подать в отставку Куомо призывали несколько законодателей Нью-Йорка, мэр одноименного мегаполиса Билл де Блазио и президент США Джо Байден.