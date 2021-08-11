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В РФ заявили, что доставка помощи в зоны конфликтов не должна нарушать международное право

Медицинские и гуманитарные организации не могут помогать террористам-боевикам ни напрямую, ни опосредованно, подчеркнула первый секретарь российского постоянного представительства при ООН Наталья Кармазинская

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Работа гуманитарных организаций в зонах борьбы с терроризмом не должна служить оправданием нарушения международного и национального права. Об этом заявила в среду первый секретарь российского постоянного представительства при ООН Наталья Кармазинская в ходе встречи Совета Безопасности по "формуле Арриа", посвященной преодолению проблем при вооруженных конфликтах и контртерристических операциях. Мероприятие проводилось в видеоформате.

"Тема нынешней дискуссии особенно важна для беспрерывного обеспечения гуманитарной помощью всех нуждающихся, особенно наиболее уязвимых [групп населения], находящихся в подконтрольных террористическим группировкам районах, - сказала она. - Террористы удерживают людей в качестве заложников". Дипломат отметила, что население сталкивается с огромной ежедневной угрозой, когда пытается получить гуманитарную помощь.

"Однако задача создания условий работы гуманитарных организаций и медицинского персонала не должна использоваться в качестве причины несоблюдения обязательств в рамках международного и национального права в районах борьбы с терроризмом", - подчеркнула Кармазинская.

"Медицинские и гуманитарные организации не могут помогать террористам-боевикам ни напрямую, ни опосредованно", - заявила она. Представитель российской миссии констатировала, что в противном случае подрываются международные контртеррористические усилия.

Дипломат также обратила внимание на попытки террористов активизировать пропаганду и вербовку людей на фоне предпринимаемых правительствами стран мер по реагированию на пандемию коронавируса.

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