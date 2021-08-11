В Госдепе заявили, что стремятся к формированию международного консенсуса по Афганистану

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Власти США стремятся к формированию международного консенсуса по вопросу достижения мирного урегулирования в Афганистане. Об этом глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов.

"Дипломатия - это то, что, по нашему мнению, может привести к политическому урегулированию и прекращению огня. Она активно идет прямо сейчас. Есть несколько раундов запланированных на эту неделю встреч. Первая состоялась вчера, еще одна - сегодня, еще одна - завтра. [Эти встречи] собирают вместе в Дохе [представителей] стран региона и стран, находящихся за его пределами, представителей многосторонних институтов", - заявил Прайс. По его словам, эти мероприятия нацелены на то, чтобы добиться "сокращения уровня насилия и прекращения огня, а также обязательства от всех присутствующих [на них] <...> не работать ни с одной организацией, которая пытается захватить страну [Афганистан] силой".

"Только сегодня спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и его команда участвовали во встрече расширенной "тройки" [по афганскому мирному урегулированию]. В нее входят США, Россия, Китай и Пакистан. Там страны объединили усилия по оказанию давления на [движение] "Талибан" [запрещено в РФ], чтобы [представители движения] снизили уровень насилия, серьезно <...> были вовлечены в афганские мирные переговоры", - добавил Прайс. Он также отметил, что во вторник Халилзад в Дохе принял участие во встрече со спецпосланником генсека ООН по Афганистану Жаном Арно и представителями региона. "Мы стремимся достичь консенсуса, чтобы международное сообщество, включая страны региона и страны, не входящие в него, говорили в один голос", - продолжил представитель Госдепартамента.

В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения заняли административные центры шести афганских провинций - Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар и Саманган.