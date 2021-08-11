В ООН заявили, что участие лидеров на ГА зависит от динамики распространения дельта-штамма

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Вопросы личного участия ряда президентов и премьер-министров в работе Генассамблеи ООН в этом году могут решиться в последнюю минуту, учитывая ситуацию с распространением штамма "дельта" коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Дюжаррику задали вопрос, имеется ли список лидеров и руководителей правительств государств, которые намерены лично выступить в ходе сессии.

"Краткий ответ - нет. Думаю, вам необходимо будет уточнять в постоянных представительствах стран об их планах, - сказал он. - Это <...> вопрос наблюдения за ситуацией, касается ли вопрос глав государств или нашего персонала. Мы можем иметь планы на сентябрь, но всем придется посмотреть, какая ситуация будет в конце сентября".

По словам представителя ООН, на данный момент формат Генассамблеи остается без изменений. Странам предложено выступить на сессии либо очно, либо по видеосвязи. "Предполагаю, что многие планы будут объявлены в последнюю минуту в связи с меняющейся ситуацией вокруг штамма "дельта" во всех уголках мира", - отметил Дюжаррик.

Как рассказали в понедельник ТАСС знакомые с подготовкой Генассамблеи источники в штаб-квартире организации, по меньшей мере несколько глав государств и правительств, как ожидается, примут личное участие в неделе высокого уровня в рамках сессии, которая традиционно проходит во второй половине сентября. Официально в ООН не подтверждают, но и не опровергают данную информацию.

Ограничения на участие на высшем уровне накладывает также то обстоятельство, что из-за санитарных мер, согласно решению Генассамблеи, в здании штаб-квартиры ООН смогут одновременно находиться глава делегации и не более трех его сопровождающих. Обычно численность команд даже министров из крупных стран значительно больше. Подобные ограничения неизбежно приведут к трудностям при организации работы.

Государства - члены ООН, в том числе Россия, пока не объявляли о том, кто будет представлять их на неделе высокого уровня.