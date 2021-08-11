Байден уверен, что Конгресс США поднимет потолок госдолга и не допустит дефолта

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Конгресс увеличит потолок государственного долга страны, чтобы избежать дефолта. Его слова приводит в среду пресс-пул Белого дома.

На вопрос журналистов о том, обеспокоен ли он нынешней ситуацией с потолком госдолга, который законодатели до сих пор не успели поднять, американский лидер ответил отрицательно. "Нет", - сказал он. "Они не допустят дефолта", - добавил Байден.

Потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет заморожен или увеличен, уже к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны, поскольку на этот период намечены значительные бюджетные траты.

Республиканцы в свою очередь заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению долга.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами. В 2019 году Конгресс приостановил лимит заимствований, или потолок долга, до 31 июля 2021 года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.