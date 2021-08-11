США приветствовали решение Судана передать экс-президента аль-Башира МУС

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют решение Судана о выдаче Международному уголовному суду (МУС) экс-президента страны Омара аль-Башира и еще двоих обвиняемых по делу о преступлениях в Дарфуре. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы приветствуем подтверждение кабинета министров Судана своего намерения передать экс-президента аль-Башира и других бывших чиновников, разыскиваемых МУС за преступления в Дарфуре. Мы надеемся на совместные действия кабинета министров и Суверенного совета [новый руководящий орган страны] для осуществления этого решения", - отметил дипломат.

"Мы призываем Судан продолжать сотрудничать с МУС, передавая тех, на кого был выдан ордер на арест, и предоставляя запрошенные доказательства. Это стало бы важным шагом для Судана в борьбе с десятилетиями безнаказанности", - заключил Прайс.

Гражданская война в Дарфуре началась в 2003 году, когда две вооруженные группировки - "Суданское освободительное движение" и "Движение за справедливость и равенство" - восстали против центральных властей в знак протеста против "экономической маргинализации" региона. По данным ООН, конфликт унес жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн человек стали беженцами.

В 2009-2010 годах МУС выдал два ордера на арест находившегося тогда у власти президента Омара аль-Башира, обвинив его в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Его подозревают в том, что он лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава в период с 2003 по 2008 год. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности, два - военных преступлений.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране аль-Башира. Сразу после этого новые власти заявили, что не собираются выдавать его суду в Гааге и будут судить на родине. Однако уже год спустя Хартум изменил свою позицию и заявил о полной готовности сотрудничать с МУС. Помимо низложенного президента, который все это время содержится в одной из столичных тюрем, МУС выдал также ордера на арест бывшего главы МВД Ахмеда Мухаммеда Харуна и экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна.