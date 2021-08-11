Эксперты ООН раскритиковали санкции против Венесуэлы, Ирана, Кубы и Сирии

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Эксперты ООН дали резко негативную оценку односторонним санкциям против Венесуэлы, Ирана, Кубы и Сирии, которые пагубно сказываются на праве граждан на развитие. В распространенном в Женеве в среду заявлении они обратили внимание, в частности, на тяжелые последствия для населения подвергшихся санкциям стран блокирования Соединенными Штатами доступа к коммуникационным ресурсам, включая телеконференции.

"Наказание ни в чем не повинных гражданских лиц должно быть прекращено", - заявили эксперты. "Санкции осложняют всему населению возможность оставаться здоровыми и препятствуют доставке товаров, необходимых для экономического развития", - отметили они.

Авторы заявления обратили внимание на тот факт, что население подвергающихся односторонним принудительным мерам государств, в частности, Венесуэлы, Ирана, Кубы и Сирии, "погружается в бедность". Санкции осложняют доступ к водо- и газоснабжению, элетроэнергии, а также к лекарствам и продовольствию. "Когда США блокируют телеконференции и передачу данных в этих странах и в других местах, то люди оказываются отрезанными от вебинаров и информационных онлайн-встреч, обменов, образовательных программ и тренингов, а врачи не имеют возможности консультироваться с базами данных", - констатировали эксперты.

Подписи под заявлением поставили спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Елена Довгань, а также ее коллеги во всемирной организации - независимый эксперт по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор, независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Ливингстон Севаниана и спецдокладчик по вопросу о праве на физическое и психическое здоровье Тлаленг Мофокенг.