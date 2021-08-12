Politico: США могут эвакуировать своих дипломатов из Кабула к концу августа

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность закрыть свое посольство в Кабуле и эвакуировать американских дипломатов к завершению августа. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно их данным, возможность закрытия посольства США в столице Афганистана до конца месяца рассматривается в качестве одного из вариантов действий. Как заявил один источник, в Вашингтоне обсуждают также, какое количество американских дипломатов необходимо в дипмиссии, учитывая сложившуюся опасную ситуацию.

Как сообщала во вторник газета The Washington Post, в Пентагоне полагают, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, а радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) может захватить Кабул в срок от одного до трех месяцев. По данным одного из источников издания, в Минобороны США считают необходимым готовиться к эвакуации американских дипломатов и другого персонала из афганской столицы в ближайшее время. Газета отмечает, что в Пентагоне таким образом пересмотрели подготовленные американскими спецслужбами в июне оценки, согласно которым талибы способны взять Кабул в течение шести месяцев.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби признал на брифинге для журналистов, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство, а боевики наращивают темп наступления.