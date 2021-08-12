В КНР назвали безответственными заявления Госдепа США о трениях Китая с Литвой по Тайваню

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса с осуждением решения Пекина отозвать китайского посла в Вильнюсе из-за трений по Тайваню следует считать безответственной ремаркой. Об этом сообщило в четверг посольство КНР в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты не имеют никакого права прибегать к подобным жестам и не обладают компетенцией, которая позволила бы им делать такие безответственные заявления, - говорится в комментарии, опубликованном на сайте дипломатической миссии Китая. - Мы настаиваем, чтобы США четко придерживались нашего двустороннего коммюнике [по Тайваню] и действовали в соответствии с принципом "одного Китая".

Как уточняется в заявлении посольства КНР, соблюдение Вашингтоном договоренностей с Пекином по данному вопросу - это основа дальнейшего развития китайско-американских отношений. "У тайваньского сепаратизма нет будущего. Любые попытки оказать поддержку так называемой независимости Тайваня и расколоть Китай обречены на провал", - подчеркивается в нем.

Во вторник Прайс осудил решение отозвать посла КНР в Вильнюсе и требование от посла Литвы покинуть Пекин. Такое решение было принято в связи с планами балтийской страны открыть на своей территории представительство Тайваня. Китайское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало против любых официальных контактов других государств с Тайбэем.

20 июля МИД Литвы сообщил, что летом Тайбэй намерен открыть представительство в этой балтийской стране. Данную информацию подтвердила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.