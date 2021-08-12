Главы МИД Японии и Канады обсудили ситуацию вокруг канадца Спэйвора

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и его канадский коллега Марк Гарно в четверг обсудили по телефону ситуацию вокруг гражданина Канады Майкла Спэйвора, который был приговорен в Китае к 11 годам тюремного заключения за шпионаж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте японского МИД.

Мотэги заявил, что японская сторона пристально и с тревогой следит за этой ситуацией, в ответ Гарно поблагодарил Токио за поддержку. Министры подчеркнули важность уважения Китаем общепринятых международных ценностей, таких как защита прав человека и верховенство закона.

По данным телеканала NHK, разговор состоялся по инициативе канадской стороны.

В среду суд средней ступени города Даньдун (северо-восточная провинция Ляонин) приговорил Спэйвора к 11 годам тюрьмы за шпионаж. Канадца признали виновным в незаконной передаче за рубеж информации, представляющей государственную тайну. Власти Китая конфискуют у Спэйвора личное имущество на сумму 50 тыс. юаней и депортируют его. Сроки высылки из КНР не указываются: согласно судебной практике страны, депортация происходит после отбытия осужденным своего наказания, однако может быть совершена и ранее этого срока.

Дело Спэйвора

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ей грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций.

Через несколько дней после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадца обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно отпустить канадских граждан на родину.