Госсовет КНР опубликовал доклад о прогрессе Китая в защите прав человека

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китайские власти в четверг опубликовали т. н. белую книгу о прогрессе Пекина в укреплении общечеловеческих ценностей. Документ под заголовком "Всеобъемлющее формирование среднезажиточного общества: важная веха в деятельности Китая по защите прав человека" был распространен пресс-канцелярией Госсовета КНР.

"Китай обязательно внесет новый, еще более значительный вклад в дело защиты прав человека во всем мире", - говорится в документе. Согласно докладу, Коммунистическая партия Китая (КПК) в новую эпоху будет ставить во главу угла интересы китайских граждан и "обеспечит интенсивное развитие своей страны ради их счастья и благополучия".

В документе уточняется, что китайское правительство уделяет пристальное внимание таким ключевым вопросам, как создание новых рабочих мест и доступного жилья, повышение качества образования и эффективности системы здравоохранения, укрепление пенсионной системы. В нем также отмечается, что Китай в целом добился ликвидации бедности, и теперь перед ним стоят "новые задачи модернизации и построения социализма на ближайшие 100 лет".

"Уважение прав человека и предоставление соответствующих гарантий - основа современной цивилизации. Это принципы, которыми неизменно руководствуются члены КПК", - подчеркивается в докладе.

Китайское правительство регулярно публикует доклады о ключевых социально-экономических проблемах в стране и за рубежом. Эти официальные документы - т. н. синие и белые книги - позволяют общественности получить довольно ясное представление о приоритетах в развитии КНР.