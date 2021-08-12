Прокуратура Шри-Ланки предъявила обвинения 25 подозреваемым в терактах в апреле 2019 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Шри-Ланки предъявила 23 270 обвинений в терроризме 25 подозреваемым в осуществлении 21 апреля 2019 года серии взрывов в католических церквях и гостиницах в крупнейших городах страны.

Как сообщает в четверг газета The Hindu, находящиеся под следствием подозреваемые обвиняются в сговоре с целью убийства, пособничестве и подстрекательстве к терроризму, незаконном владении оружием, покушении на убийство и в других преступлениях террористической направленности.

Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой образовать специальную коллегию судей для ускоренного рассмотрения дел обвиняемых в терроризме и вынесения им приговора на основе закона о борьбе с терроризмом.

21 апреля 2019 года террористы осуществили серию из восьми взрывов во время пасхальных богослужений в трех католических церквях, а также в четырех гостиницах в нескольких городах Шри-Ланки, включая Коломбо. Два взрыва были осуществлены террористами-смертниками. В результате терактов погибли по меньшей мере 253 человека и около 500 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Силы безопасности задержали 40 человек по подозрению в этих терактах, 25 из которых находятся под следствием.

Католическая церковь Шри-Ланки и общественные организации неоднократно заявляли, что расследование не проводится должным образом и подлинные инициаторы взрывов находятся на свободе.