Бывший директор филиала крупного госбанка в Шанхае получил пожизненный срок за взятки

ШАНХАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Бывший директор отделения Торгово-промышленного банка Китая в Шанхае Гу Гомин приговорен к пожизненному тюремному заключению за взятки на общую сумму в размере 136 млн юаней (около $21 млн). Соответствующее решение вынес в четверг городской Народный суд средней ступени номер один, сообщает информационный ресурс "Пэнпай".

Гу Гомин занимал различные ответственные должности в Торгово-промышленном банке Китая с 2002 по 2019 год. Судом было доказано, что бывший чиновник использовал служебное положение в корыстных целях и брал взятки от третьих физических и юридических лиц в обмен на содействие в получении кредитов и строительных подрядов.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.