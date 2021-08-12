СМИ: Дания предложит эвакуацию работавшим на посольство страны в Кабуле афганцам

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. /ТАСС/. Дания предложит афганцам, работавшим на посольство королевства в Кабуле в качестве переводчиков и других специалистов, эвакуацию в эту скандинавскую страну. Об этом договорились девять из 11 партий парламента, сообщает в четверг Датское радио.

На первом этапе эта возможность будет предоставлена 45 принятым на месте сотрудникам дипмиссии с семьями (детьми, супругами и партнерами), которым разрешат приехать в Данию и предоставят вид на жительство на два года. После этого срока желающие смогут обратиться за постоянным видом на жительство. Всего соглашение предусматривает, что из Афганистана поэтапно будут эвакуированы еще 200 человек.

Особое внимание придается вопросу безопасности. Отправляющиеся в Данию афганцы пройдут проверку на предмет того, представляют ли они риск для национальной безопасности королевства. Первичная проверка будет осуществляться на месте в Афганистане, она предполагает также изучение родственных связей. По прибытии в Данию начнется вторая фаза проверки.

В случае выявления рисков 2-летний вид на жительство предоставлен не будет, равно как и в случае совершения в прошлом серьезных правонарушений.

"Местные сотрудники в нашем посольстве находятся в особой ситуации, и поэтому стороны пришли к соглашению о том, что необходим специальный закон и что сама эвакуация может иметь место даже до того, как этот специальный закон будет принят", - пояснил министр иностранных дел Еппе Куфуд.

По словам министра обороны Трине Брамсен, для работы с вопросом эвакуации афганцев в ведомстве выделен дополнительный персонал. "Соглашение было заключено для переводчиков и сотрудников, которым угрожают или которые находятся в опасности в результате сотрудничества с Данией", - прокомментировала она.