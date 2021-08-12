КНР выразила США протест за помощь Тайваню в получении статуса наблюдателя в ассамблее ВОЗ

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китайские власти выражают Соединенным Штатам решительный протест в связи с попытками Вашингтона оказать содействие Тайваню в получении статуса наблюдателя при Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ), которая является высшим органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), принимающим решения. Об этом заявил в четверг МИД КНР.

"Китай выражает Сенату Конгресса США резкое недовольство и решительный протест, мы уже сделали американской стороне серьезное представление по данному поводу", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что вопрос Тайваня имеет "особо деликатный характер" и Пекин настаивает на соблюдении Соединенными Штатами двусторонних договоренностей, касающихся принципа "одного Китая". "Не нужно посылать ошибочные сигналы тайваньским сепаратистам", - подчеркивается в заявлении.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предполагает, что Госдепартамент должен содействовать получению Тайванем статуса наблюдателя при ВАЗ. Вашингтон активно выступает за приглашение Тайбэя на ее сессию. В мае с соответствующим призывом выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

Тайвань не является членом Всемирной организации здравоохранения. Пекин указывает на принадлежность острова Китаю и препятствует его доступу к международным структурам. Однако с 2009 по 2016 годы Тайбэю было разрешено участвовать в работе ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя.