Парламент Болгарии признал невозможность формирования кабмина партией "Есть такой народ"

СОФИЯ, 12 августа. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии в четверг рассмотрело заявление кандидата на пост премьер-министра Пламена Николова от партии "Есть такой народ" (ЕТН) об отказе баллотироваться на эту должность и при голосовании признало провалившимся мандат на право формирования правительства. Депутаты ЕТН на время дебатов покинули пленарное заседание и в голосовании участия не принимали.

"Народное собрание констатирует, что Пламен Николов отозвал свое согласие быть избранным на пост премьер-министра республики и представить предложение по составу нового правительства, и признает, что мандат на право сформировать правительство завершился неуспешно", - решили депутаты большинством голосов.

Голосованию предшествовали дебаты, так как подобная процедура не была предусмотрена болгарским законодательством.

Ранее коалиция "Демократическая Болгария" и гражданская платформа "Встань БГ! Мы идем!" заявили об отказе поддержать правительство, предложенное победителем выборов 11 июля, партией "Есть такой народ". После этого кандидат на пост главы кабмина от ЕТН подал заявление об отзыве согласия быть выдвинутым в премьер-министры и участвовать в процедуре выборов. Свой отказ претендовать на пост премьер-министра Болгарии он объяснил "личными причинами".

После решения парламента и в соответствии с действующим законодательством президент Болгарии Румен Радев должен предоставить возможность сформировать правительство второму по представительности политическому объединению - коалиции "ГЕРБ - СДС" (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии и Союза демократических сил), представители которого заявили о намерении сразу вернуть мандат.

Заключительную - третью - попытку сформировать правительство может получить коалиция "БСП за Болгарию", "Демократическая Болгария" или платформа "Встань БГ! Мы идем!", но никому из них, вероятно, также не удастся сформировать правительство. В итоге Болгарию с высокой долей вероятности ждут третьи подряд досрочные парламентские выборы.