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СМИ: военный корабль Франции бросил якорь у побережья Тайваня

Причины его появления у берегов острова не ясны

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 августа. /ТАСС/. Корабль ВМС Франции встал на якорь у западного побережья Тайваня, в районе уезда Чжанхуа. Об этом сообщило в четверг центральное информационное агентство острова.

По его данным, патрульный катер береговой охраны был направлен для оценки ситуации, которая характеризуется как нормальная. Речь идет о фрегате "Прованс" класса FREMM. Причины его появления у берегов Тайваня не ясны. Французское представительство в Тайбэе воздерживается от комментариев.

Ранее корабли ВМС Франции не были замечены в районе Тайваньского пролива, который разделяет остров Тайвань и материковую часть Китая. В Пекине считают остров неотделимой частью китайской территории и с настороженностью воспринимают любое иностранное военное присутствие в регионе.

Между тем в последние месяцы участились случаи появления американских кораблей в проливе, что вызывает протесты со стороны КНР. Министерство обороны Китая пока не комментирует ситуацию с французским фрегатом.

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