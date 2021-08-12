МВД Украины сообщило об усилении противодействия обороту наркотиков совместно с США

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Украина и США подписали меморандум об усилении сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МВД Украины.

"Этим знаковым документом была подтверждена приверженность [сторон] взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству в противодействии транснациональным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, включая их аналоги и прекурсоры, а также смежным преступлениям", - отметили в ведомстве. Документ подписали в американском посольстве глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко и атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств при посольстве США на Украине Тревис Брукс.

По словам Дейнеко, документ позволит значительно усилить возможности оперативных подразделений Украины и США в сфере противодействия трансграничной преступности. "Отныне мы будем иметь возможность более тесно обмениваться необходимой информацией и анализировать ее, совместно изучать методы сокрытия наркотических средств, разоблачать организованные преступные группы", - пояснил он.

В ведомстве отметили, что в настоящее время объемы выявленных наркотиков на границе Украины и уровень рисков от их контрабанды остаются высокими. С начала этого года на границе изъято более 170 кг различных наркотиков. Большая часть из них поступала по морю, а также через границу с Россией, сказано в сообщении.