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МИД Германии опасается роста числа беженцев из Афганистана

Госминистр в МИД Германии Нильс Аннен отметил, что все больше людей вынуждены бежать из Афганистана

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Потоки беженцев из Афганистана не обойдут стороной и Германию. Об этом заявил госминистр в МИД Германии Нильс Аннен в опубликованном в четверг интервью редакционной группе "Функе".

"Наивно полагать, что наступление "Талибана" (запрещено в РФ) и насилие в этом кризисном регионе обойдутся без миграционных последствий. Все больше людей вынуждены бежать из Афганистана. Влияние мы ощутим и в Германии, хотя это и вряд ли произойдет в ближайшие недели. Германия - привлекательная страна для афганцев", - сказал Аннен.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

На фоне ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Афганистане Германия приняла решение не депортировать афганских нелегальных мигрантов обратно на родину. Решение действует до 31 августа, не исключено, что его действие продлят.

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АфганистанГермания
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