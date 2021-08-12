Адвокат заявил, что Киев не обращался в органы РФ с просьбой допросить сына Януковича

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в нарушение Уголовно-процессуального кодекса (УПК) самоустранилась от исполнения своих обязанностей и не ответила на официальное обращение Александра Януковича - сына бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил в четверг адвокат адвокатского объединения "Аверлекс" Виталий Сердюк, представляющий интересы семьи Януковича.

Сердюк напомнил, что в своем открытом письме Янукович-младший "указал на семилетнее бездействие правоохранителей в расследовании уголовного дела о якобы уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск вайнери" и потребовал немедленно закрыть его из-за отсутствия самого факта события преступления или направить дело в суд, чего упорно избегает офис генпрокурора".

"Ввиду отсутствия аргументов для ответа по сути обращения Венедиктова понудила своего подчиненного направить в качестве ответа лишь формальную отписку, чем нарушила статью 308 УПК", - написал Сердюк в Facebook, опубликовав соответствующий ответ Генпрокуратуры в адрес адвокатов "Аверлекса".

В своем ответе прокуратура обратилась к Национальной полиции Украины с просьбой "проверить данные о местонахождении Александра Януковича путем направления соответствующего запроса в РФ о международной правовой помощи и поручить оперативному подразделению принять меры по розыску Александра Януковича". Как отметил адвокат, "обращение офиса генпрокурора в Национальную полицию стало ярким доказательством бездействия прокуроров в расследовании дела и умышленного его затягивания".

"Лишь спустя семь лет правоохранителям дается указание проверить данные о местонахождении Александра Януковича, а главное - направить запрос о международной правовой помощи в Российскую Федерацию. Таким образом в офисе генпрокурора подтвердили тот факт, что расследование велось с грубыми нарушениями и в компетентные органы РФ никогда не поступали запросы не только о вручении подозрения [предъявлении обвинения] Александру Януковичу (т. е. он не может иметь статуса подозреваемого в этом деле), но и о проведении его допроса, вручении ему повесток, проведении иных следственных и процессуальных действий. Это также следует из официального ответа Генпрокуратуры в адрес адвокатов АО "Аверлекс", - отметил Сердюк.

По его словам, факт информированности украинских правоохранителей о местонахождении Александра Януковича в России еще в сентябре 2014 года установлен решением Печерского районного суда Киева, согласно которому основания для объявления его в розыск отсутствуют. "В случае дальнейшего бездействия офиса генерального прокурора защита Александра Януковича продолжит публикацию документов, подтверждающих умышленное затягивание расследования данного пустого дела", - отметил Сердюк.

Фальсификация дела

26 июля Александр Янукович направил письмо генеральному прокурору с просьбой лично разобраться в его уголовном деле. По версии следствия, сын экс-президента якобы вступил в сговор с руководством компании "Артемовск вайнери" и организовал схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 40 млн гривен (около 1,5 млн долларов).

Янукович-младший обратил внимание Венедиктовой на то, что налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, а сам обвиняемый не знаком с руководством компании. Кроме того, подчеркивается в письме, прокуроры на Украине препятствуют проведению судебной экспертизы и допросу подозреваемого, несмотря на его готовность ответить на любые вопросы.

В начале июля стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с принадлежащих Януковичу-младшему денежных средств и ценных бумаг в банках страны.