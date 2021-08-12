ЕС изучает возможность приема бегущих из Афганистана экс-работников своих миссий

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Евросоюз изучает возможность предоставления убежища бегущим из Афганистана бывшим местным работникам своих представительств, которые опасаются репрессий со стороны движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявила в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Набила Массрали.

"Продолжающийся процесс вывода международных сил из Афганистана привел к тому, что многие афганцы, работавшие как местные технические сотрудники в представительствах Европейского союза в Кабуле, начали запрашивать международной защиты, опасаясь репрессий со стороны движения "Талибан". ЕС очень серьезно относится к вопросам безопасности в этой сфере и активно работает со своими странами-членами по поиску решений, однако решение о предоставлении виз или международной защиты находится только в компетенции стран - членов Евросоюза", - заявила она.

10 августа шесть стран ЕС - Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды - написали письмо в Еврокомиссию, в котором призвали исполнительную структуру Евросоюза не включать Афганистан в список опасных государств, что заставило бы государства сообщества автоматически предоставлять временное убежище всем выходцам оттуда. Власти этих государств считают, что переход под контроль движения "Талибан" части афганской территории еще не означает, что эта страна стала опасной.

В тот же день, источник во внешнеполитической службе ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что по оценкам Еврокомиссии, движение "Талибан" на данный момент взяло под контроль 65% территории страны, но основные города контролируются правительственными силами.

Как ожидается, вопрос о внесении Афганистана в список государств, которых ЕС считает опасными, будет обсуждаться на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС 18 августа. Эта онлайн-встреча запланирована, главным образом, в целях обсуждения проблемы миграционного кризиса в Литве, куда с территории Белоруссии прибывают сотни нелегальных мигрантов, в том числе выходцев из Афганистана, пробирающихся в Европу через страны Ближнего Востока.